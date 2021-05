'GP Rusland verhuist naar circuit Igora Drive in 2022'

De Grand Prix van Rusland lijkt een switch te gaan maken van circuit. Hierdoor zal de Formule 1 in 2021 voor het laatst in Sotsji op het oude Olympisch park gaan rijden. Een tweede race in Rusland is geen optie.

Het Russisch zakenblad Delovoy Petersburg meldt dat ze de Formule 1-race willen verplaatsen naar een nieuw circuit in Leningrad Oblast - Igora Drive-. Momenteel is het Sotsji, op het oude Olympisch Park, dat de Russische F1-race organiseert. Igora Drive zou dan die plek over nemen. Dat verzoek is in ieder geval ingediend bij het parlement. Dit is echter ook meegenomen in een nieuw wetsvoorstel.

Het wetvoorstel voor de Russische Grand Prix is, naast het ingediende verzoek, ook naar het parlement gestuurd. Het houdt in dat de race dan op een ander circuit wordt verreden, de naam wordt behouden en er belastingvoordelen zijn voor het circuit en de medewerkers. Het laatste genoemde zou dan ook gelden voor als de race toch in Sotsji blijft. In een toelichting bij het wetsvoorstel wordt wel duidelijk uitgelegd dat de maatregelen “rekening houden met de mogelijke verplaatsing van de locatie voor de Russische ronde van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap”.

Een bron van de krant meldde "Er zijn plannen om de races in 2022 en later naar Igora over te dragen.” Alexey Popov, een bekende Russische F1-expert, gaf toe dat hij ook had gehoord over de mogelijke verhuizing van Sotsji naar Igora Drive met een verlenging van het F1-contract. "Igora kan de Grand Prix hosten - ik heb begrepen dat de baan is gehomologeerd", vertelde hij aan het Russische portaal DTF. "De baan is interessant. Ik zou Sotsji niet graag zien gaan, dus het zou geweldig zijn als Rusland twee races zou kunnen hebben.”

Het 4.086km lange circuit is ontworpen door Tilke Architects, het bedrijf van de bekende circuitontwerper Hermann Tilke. Volgens de Duitser is het circuit perfect in staat om een Formule 1-race te gaan organiseren, maar dat hangt ook af van andere factoren.