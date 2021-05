Pierre Gasly over lastige vrijdag op Portimão: "De auto voelt nog niet heel goed"

Pierre Gasly kende een moeilijke vrijdag op het Autódromo Internacional do Algarve. Hij finishte de eerste vrije training als zesde en de tweede vrije training als elfde, maar geeft aan dat de AT02 nog niet heel goed voelt, en meent dat het team alles moet analyseren om te kunnen verbeteren.

"Het was best wel een moeilijke dag", zo vertelde Pierre na de twee trainingssessies op vrijdag. "De auto voelde niet echt goed dus we moeten alles analyseren om te kijken wat we moeten doen om te verbeteren. Momenteel rijden we nog totaal niet naar onze potentie."

"Als we het vergelijken met vorige races hebben we ineens veel problemen met remmen voor lage snelheid-bochten - we moeten dus kijken wat daar veranderd is", zo vertelt Gasly verder. "Uiteraard zijn de omstandigheden en de lay-out best wel anders. Het is echt ontzettend glad, dus wellicht moeten we veranderingen doorvoeren om daar op aan te passen."

"Het middenveld zit zó dicht op elkaar - we moeten kijken hoe we de tijd kunnen vinden om daar competitief in te zijn. Twee of drie tienden kan je hier zomaar zes of zeven plekken doen verliezen wanneer het tijd is voor de kwalificatie, dus tijd vinden ten opzichte van je tegenstanders is heel cruciaal", zo concludeerde Gasly.