Track limits in bocht 5 worden dit weekend ook gemonitord

Gisteren werd bekend gemaakt dat race control - net als vorig jaar - streng zal controleren op het overschrijden van track limits in bocht 1, bocht 4 en bocht 15. Indien een coureur een tijd zet en daar overheen is gegaan, dan zal de rondetijd verwijderd worden. In bocht 15 betekend dat ook dat de ronde dáárna verwijderd wordt.

Echter, race control heeft besloten dat ze de track limits in nog een andere bocht gaan monitoren. Bij het uitkomen van bocht 5 (de haarspeldbocht na de toegevoegde DRS-zone) wordt een rondetijd verwijderd indien geen onderdeel van de wagen meer contact maakt met de rood-witte kerbs. Veel wagens gaan daar wijd om meer snelheid te kunnen meenemen, maar er zijn regels toegevoegd in hoeverre dit gedaan mag worden.

In totaal werd tijdens de eerste en tweede vrije training 65 keer track limits overschreden. Twaalf keer daarvan was niemand minder dan Nikita Mazepin.