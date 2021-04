Bottas beschouwt incident GP Imola als 'verleden tijd' na verontschuldiging George Russell

Halverwege de Grand Prix van Emilia Romagna crashten Valtteri Bottas en George Russell dusdanig hard dat er een rode vlag-situatie ontstond. Bottas vond dat het Russell zijn schuld was; Russell vond dat het Bottas zijn schuld was. In het heet van de strijd rende Russell naar Bottas toen om hem te vragen of Bottas probeerde hun allebei te vermoorden, maar later zag Russell in dat hij niet zo had moeten reageren. Echter, Bottas is van mening dat het geen zin heeft om hier nog verder over te praten. Het is "vergeven" en "tijd om verder te gaan", zo meent de Fin.

Een tijd na het incident plaatste George Russell een statement waarin hij aangaf dat hij teleurgesteld is in hoe hij de situatie aanpakte, en dat hij meer van zichzelf verwacht. Russell vertelde ook dat hij - na zijn verontschuldiging op sociale media - van plan was Bottas te bellen om de lucht te klaren.

Gisteren heeft Bottas laten weten dat hij sinds het incident niet met Russell gesproken heeft, maar dat hij prima in staat is om zich er niet meer druk om te maken. "Ik kreeg te horen dat hij een een verontschuldiging heeft geplaatst - deze heb ik ook zeker gelezen", zo vertelt Bottas. "Maar om eerlijk te zijn hebben we nadat we de ruimte van de stewards verlaatten niet meer gesproken. Ik had wel een gemiste oproep maandagochtend, maar ik lag nog te slapen."

"We hebben niet meer gepraat, maar ik weet zeker dat George er het zelfde in staat - het is verleden tijd nu. De stewards hebben geen actie ondernomen, George heeft verontschuldigd en het is tijd om nu gewoon op het heden te focussen."

Williams-coureur George Russell heeft ook bekend gemaakt dat hij "uitvoerig" met Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gesproken na het incident. Ook Bottas heeft met zijn teambaas gesproken, alhoewel dit, volgens de Fin, een redelijk doorsnee gesprek was. "We hebben wat gekletst na de race, gewoon om de situatie te bekijken wat gebruikelijk is. Maar waar het op neerkwam is dat we hebben geleerd van de negatieve punten, ook al was dit een race om te vergeten. Het enige positieve aan de situatie is dat het slechts race één van 23 was - er komen er nog 21 aan", zo concludeerde Bottas.