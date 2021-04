Techniek: Hoe werkt de Z-vloer en waarom is het de rage in de F1?

Meer en meer Formule 1-teams stappen over op een vloer met aan weerszijden aan de zijkant een inkeping aan het uiteinde, waardoor de vorm van de letter Z ontstaat. Zoals alles in de Formule 1 heeft ook deze noviteit een eigen naam gekregen, de zogenaamde Z-vloer. Het is de rage onder de Formule 1-teams, met Ferrari en Williams die in Imola overstag gingen. Alleen McLaren, Alfa Romeo en Haas F1 Team werken (nog) niet met deze oplossing. Maar hoe werkt het precies?

De Z-vloer is een antwoord van de teams op de nieuwe reglementen die voor dit seizoen zijn ingesteld. Om de downforce te verminderen en de druk op de banden te verlichten is een hap uit de vloer voor de achterwielen gehaald. Je zou denken: nu de vloer al kleiner is geworden is het van belang om het oppervlak van de rest van de vloer zo groot mogelijk te houden. De knappe koppen van de Formule 1-teams hebben daar toch andere gedachten over.

Mercedes, Red Bull Racing, Aston Martin, Scuderia AlphaTauri, Alpine en sinds de vorige Grand Prix ook Ferrari en Williams werken met een oplossing die van bovenaf op de letter Z lijkt. Al deze renstallen hebben een hoekje uit de vloer gehaald. Allemaal net even anders qua formaat en locatie, maar wel volgens hetzelfde principe. Over de voordelen van de Z-vloer doen verschillende theorieën de rondte.

Zo zou de inkeping voor vortexen - luchtwervelingen - creëren die er op hun beurt weer voor zorgen dat de luchtstroom onder de auto afgesloten is. Op die manier werkt de Z-vloer een beetje zoals de skirts uit het verleden. De rondtollende lucht van de vortex wordt bovendien onder de auto gezogen en vergroot op die manier de negatieve druk onder de bolide en daardoor de neerwaartse druk van de wagen.

Een andere uitwerking van de Z-vloer is dat de zijkant van de vloer voor een deel parallel loopt met de verticale wal van het centrale gedeelte onder de auto, terwijl de vloer verder schuin naar binnen loopt aan de achterkant van de wagen. Dat zorgt voor een meer consistente luchtstroom onder dit deel van de vloer, wat de luchtstroom zuiverder en zodoende effectiever maakt richting de diffuser..