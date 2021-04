Hoe gaat het nieuwe F1-weekend eruitzien?

De Formule 1 heeft deze week officieel bevestigt dat er drie sprintraces worden verreden, dit seizoen. De FIA heeft nu ook de reglementen gepubliceerd voor de race. Wat er verandert en hoe het format eruit gaat zien, leggen we hieronder uit.

De Formule 1 is nieuw met de spintraces, maar het is niet nieuw in een Formule 1-weekend. De Formule 2 rijdt namelijk ook al sprintraces, maar deze zijn wel anders dan die de Formule 1 gaat rijden.

Maandag gingen alle vertegenwoordigers van de Formule 1-comissie akkoord met het sprintrace-experiment. Tijdens drie races dit seizoen, zal het formaat worden uitgewerkt. Waarschijnlijk zullen de sprintraces op Silverstone, Monza en Sao Paulo zijn, maar niets is nog zeker vanwege de coronacrisis. Als het experiment succesvol is, kan de Formule 1 volgend seizoen nog meer F1-sprintraces organiseren. We hoeven echter niet bang te zijn dat alle Grands Prix een sprintrace zullen krijgen, want in Monaco is een formaat niet haalbaar vanwege het dan te drukke programma.

De vrijdag

Het normale F1-weekend zal worden aangepast voor het experiment tijdens drie races. In plaats van de tweede vrije training op de vrijdag, komt nu de kwalificatie voor de sprintrace. Aan de kwalificatie zal niets veranderen, behalve dat deze dan naar de vrijdag gaat. Q1, Q2 en Q3 zullen gewoon blijven. De eerste vrije training van de vrijdag wordt verkort naar 60 minuten.

De zaterdag

De zaterdag zal beginnen met nog een training. Deze training zal ook maar 60 minuten duren. De trainingen zullen vooral in het teken staan van korte en lange runs. De Parc Fermé-regels zullen nu op vrijdag na de kwalificatie al gelden, in plaats van op zaterdag na de kwalificatie. Testen met nieuwe aerodynamica zullen we niet zo snel gaan zien. Na de training op de zaterdag zal de sprintrace zijn, deze zal dan weer de startgrid voor de Grand Prix bepalen. De raceafstand zal ongeveer 100 kilometer zijn en er is geen verplichte stop of bandenwissel. Na de race zal er geen podiumceremonie komen, wel worden er punten uitgedeeld volgens de eerste, tweede en derde plaats. Op de zondag zal er niets veranderen, behalve dat er gestart gaat worden met de volgorde van de sprintrace van zaterdag.

Veranderingen

De teams mogen op zaterdag en zondag geen grote wijzigingen meer doorvoeren. Wel kunnen de teams door de avondklok van vrijdag werken. Na de kwalificatie zou er namelijk maar tweeëneenhalf uur zijn om aan de auto’s te sleutelen. De FIA haalt die klok eraf voor de drie races waar de sprintrace wordt toegepast, maar dit is alleen op de vrijdag. Er mogen wel wat dingen worden veranderd na de kwalificatie op vrijdag. De gewichtsverdeling mag gewijzigd worden en als de buitentemperatuur met 10 graden zakt of stijgt, mag de koeling worden aangepast. Onderdelen die erg zijn versleten, mits dit aantoonbaar is, mogen ook vervangen worden. Hieronder vallen bougies, olie- en luchtfilters en remmen.

Pirelli mag tijdens de drie experiment-races maar 12 sets per coureur leveren. Normaal tijdens een raceweekend zijn er dit 13. Hier gaat het wel om droogweerbanden. Regenbanden zijn hiervan uitgesloten. Coureurs kunnen niet zelf kiezen welke bandensets ze willen. Alle coureurs krijgen twee keer hard, vier keer medium en zes keer zacht. Wel mogen de coureurs kiezen welke banden ze waar gebruiken in het weekend. De regel die we kennen van de Q2-band voor de top 10, wordt ook opgeheven. Hierdoor hebben teams een vrije bandenkeuze voor de startgrid.