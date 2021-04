Carlos Sainz: "Nog ver verwijderd van mijn niveau bij McLaren"

Carlos Sainz heeft nog veel meer in zijn mars dan hij in de eerste twee races van dit seizoen voor zijn nieuwe werkgever Ferrari heeft laten zien. Dat stelt de Spanjaard in de aanloop naar de derde Grand Prix van 2021. Hij verruilde McLaren deze winter voor de Scuderia en sloot zijn eerste twee optredens in Italiaanse dienst af op P7 (Bahrein) en P5 (Emilia-Romagna).

Niet verkeerd, maar het kan allemaal nog veel beter. Sainz: "Ik heb mezelf de opdracht gegeven om deze winter hard te werken aan de gewenning aan mijn nieuwe werkomgeving, dat was mijn huiswerk. Ik heb veel tijd in de fabriek en met het personeel doorgebracht. Toch ben ik nog ver verwijderd van het niveau dat ik bij McLaren haalde. Ik weet dat en het team weet dat ook."

"Bij vlagen weet ik mijn snelheid tentoon te spreiden, zoals in de kwalificatie in Bahrein. In Imola was ik in de regen in sommige ronden ook erg snel, ook al had ook ik moeite met de omstandigheden. Dus soms zien we flitsen van wat erin zit en nu is het zaak om die flitsen verder uit te bouwen. Het is een kwestie van meters maken, ervaring opdoen en dan alles bij elkaar brengen."

Met Ferrari is hij verwikkeld in een strijd met McLaren om de derde plaats bij de constructeurs. Sainz put hoop uit zijn snelheid in Imola. "Ons tempo daar was veelbelovend. Ik zat maar drie seconden achter een podiumplek en heb wel tien seconden verspeeld in grindbakken, dat geeft aan dat er meer in gezeten had. Ik kon Charles Leclerc en Lando Norris bijbenen, dat is positief."