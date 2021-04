Het tijdschema voor de Heineken Grande Prémio de Portugal 2021

Het Autódromo Internacional do Algarve in de buurt van Portimao vormt komend weekend het decor voor de Heineken Grande Prémio de Portugal 2021. De Formule 1 hanteert het voor Europese Grands Prix gebruikelijke tijdschema, maar door het tijdverschil met Portugal is het toch net even anders. Het is in Portimao een uur vroeger dan in Nederland. Voor de volledigheid hieronder het tijdschema voor de Portugese Grand Prix 2021, in Nederlandse tijd:

Grand Prix van Portugal 2021 VT1 Vrijdag 30 april 12.30-13.30 uur VT2 Vrijdag 30 april 16.00-17.00 uur VT3 Zaterdag 1 mei 13.00-14.00 uur Kwalificatie Zaterdag 1 mei 16.00-17.00 uur Race Zondag 2 mei 16.00-18.00 uur