Tussen de Grand Prix van Emilia Romagna en de Grand Prix van Portugal is Red Bull Racing bezig geweest met het opnemen van promotievideo's in verschillende landen. Zo viel een aantal dagen geleden te zien dat de RB7 (waarschijnlijk bestuurd door David Coulthard) door de straten van Praag en over de Charles-brug scheurde.

Gisteren reed deze RB7 over de Mlinksé Nivy, een hoofdstraad in Bratislava - de hoofdstad van Slowakije. Iemand die momenteel in een gebouw boven deze straten was heeft twee video's kunnen schieten in de afgesloten hoofdstraat, één van bovenaf en een van relatief dichtbij.