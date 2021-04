Vettel en Perez zitten in hetzelfde schuitje: "Hebben meer tijd nodig"

Sebastian Vettel heeft de afgelopen jaren niet bepaald de beste tijd van zijn F1-carrière gehad. Na zijn wereldkampioenschappen bij Red Bull Racing is zijn Ferrari-avontuur en droom om in de voetsporen te treden van zijn held Michael Schumacher nooit uitgekomen. Het was dus tijd voor een nieuwe uitdaging, en die kans werd hem aangeboden door Lawrence Stroll van Aston Martin.

Helaas gaat ook dat niet helemaal zoals het hoort. Tijdens de kwalificatie in Imola haalde de sympathieke Duitser Q3 niet, terwijl hij in Bahrein na Q1 moest stoppen. Na een start vanuit de pitstraat en een penalty reed Vettel de race in Imola naar een niet noemenswaardige 15e positie voordat de beslissing werd genomen om de handdoek in de ring te gooien en de auto in de pitbox te parkeren.

Nog steeds niet de droomstart die Vettel zich ongetwijfeld had voorgesteld. Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer denkt zelfs dat het nog wel even kan duren voordat we de echte Vettel weer zullen zien. In gesprek met Speedweek zegt hij: "Als de filosofie van de auto compleet anders is dan voorheen, dan is het natuurlijk even wennen."

Szafnauer had het er tijdens het weekend in Imola over met Sergio Perez, die ook met een nieuw team rijdt en weet hoe moeilijk het is om in een nieuwe auto te stappen: "Checo zei dat het bij hem hetzelfde is. Hij heeft nog moeite om de kleine details te vinden die je nodig hebt om het beste uit de auto te halen. Hij heeft meer tijd nodig achter het stuur, dus hoe meer hij rijdt, hoe beter het is."