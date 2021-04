Zak Brown stelt rotatieschema tussen Austin en Indianapolis voor

Als het aan McLaren-baas Zak Brown ligt, is de expansiedrift van de Formule 1 in de Verenigde Staten nog niet voorbij. De koningsklasse van de autosport kondigde vorige week aan dat het in 2022 voor het eerst afreist naar Miami. De stad in Florida heeft een tienjarig contract voor een Grand Prix rondom Hard Rock Stadium bedongen.

Met ook Austin op de Formule 1-kalender is Amerika het enige land dat nu al verzekerd is van twee Grands Prix in 2022. Brown zou daar in de toekomst het liefst nog een derde Grand Prix aan toevoegen, al beseft hij dat drie races in hetzelfde land misschien iets te veel van het goede is. De Amerikaan vindt dat de Formule 1 ook naar de Indianapolis Motor Speedway zou moeten gaan.

En hij heeft daar ook al een regeling voor bedacht. Brown zegt in de Indianapolis Star: "Ik heb Formule 1-directeur Stefano Domenicali laten weten dat ik van mening ben dat de Indianpolis Motor Speedway ook een Grand Prix verdient. Ik zou graag drie Amerikaanse Grands Prix zien, maar het schema biedt daar waarschijnlijk geen ruimte voor. Een mogelijke oplossing is om één vaste racelocatie in de VS aan te houden en de andere Grand Prix te laten rouleren."

"Op die manier bereik je drie verschillende marktsegmenten, en een Formule 1-race blijft iets schaars zodat het enthousiasme en de opwinding intact blijven. Miami zou dan jaarlijks op de kalender moeten staan. Maar het Circuit of the Americas en de Indianapolis Motor Speedway liggen er al en hoeven niet per se elk jaar een Grand Prix te organiseren. Dus ik schets een scenario waarbij we jaarlijks naar Miami gaan en dan om en om naar Austin of Indianapolis."

"Dat lijkt mij geweldig, een win-win situatie voor iedereen", besluit de McLaren-directeur.