Jean Todt vertrekt als FIA-voorzitter - wie maken kans hem op te volgen?

Jean Todt zal aan het einde van dit jaar vertrekken als voorzitter van de FIA. De Fransoos heeft inmiddels drie termijnen erop zitten en zal hierna vervangen worden door een nieuw gezicht, die leiding moet geven aan de overkoepelende autosportorganisatie.

Graham Stoker

Volgens f1-insider.com journalist Michael Zeitler hebben zich tot nu toe twee kandidaten opgeworpen om Todt op te volgen. De eerste kandidaat, en degene met naar verluidt de beste papieren zou Graham Stoker zijn. Stoker is op dit moment de plaatsvervanger van Todt.

Zeitler licht toe: "Daarom geniet hij ook de voorkeur van Todt, omdat hij op dezelfde voet leiding wil geven. Het is bovendien ook aannemelijk dat Todt een nieuwe rol krijgt bij de FIA als Stoker hem opvolgt. Er gaan geruchten dat Todt erevoorzitter zou worden."

Mohammed Bin Sulayem

De tweede kandidaat is voormalig rallycoureur Mohammed Bin Sulayem. De 59-jarige inwoner van Dubai heeft grote invloed in het Midden-Oosten op de FIA, aangezien hij in die regio de vertegenwoordiger is.

Bin Sulayem zou volgens Zeitler een frisse wind willen laten waaien binnen de FIA - waarbij hij de organisatie anders in wil richten dan Todt nu doet.

Crash Renault F1

Ervaring met de Formule 1 heeft Mohammed Bin Sulayem ook, al was het niet heel positief. In 2009 mocht hij een demonstratie geven in de Renault van Fernando Alonso maar dat hield hij nog geen 200 meter vol. Met veel wielspin probeerde Bin Sulayem een burn-out te maken tijdens een start maar sloeg haaks rechtsaf de muur in.

Gelukkig hebben we de beelden nog, die hieronder te bekijken zijn.