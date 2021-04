Eric Boullier: "Sprintrace bij elke Grand Prix of anders helemaal niet"

Eric Boullier, racedirecteur van de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard, is het niet eens met het voornemen van de Formule 1 om de sprintrace op zaterdag bij een succesvol experiment dit jaar alleen bij geselecteerde evenementen in het format op te nemen. De Fransman verzet zich tegen de creatie van een zogenaamde Grand Slam-serie en een tweedeling tussen Grand Prix-weekenden met een sprintrace en Grand Prix-weekenden zonder sprintrace.

De Formule 1 treedt binnenkort naar buiten met de exacte plannen voor een proef met sprintraces dit seizoen. De koningsklasse van de autosport gaat daar in Silverstone, Monza en Sao Paulo mee experimenteren. Formule 1-directeur Stefano Domenicali liep echter al op de zaken vooruit door aan te kondigen dat de tot superkwalificatie omgedoopte sprintrace ook bij een geslaagde test in de toekomst niet bij elke Grand Prix aan de programmering wordt toegevoegd.

Boullier vindt het verstandig dat de Formule 1 het concept eerst uitprobeert, maar hij is geen voorstander van verschillen in het format voor de diverse races in een seizoen. "Ik waardeer het proces om eerst te testen en niet zomaar in het diepe te springen. Maar als we dit idee omarmen, dan moet het voor elke Grand Prix gaan gelden. We opereren als één kampioenschap, een geheel, en daarin moeten de regels overal hetzelfde zijn, anders kunnen we het beter niet doen", deelde hij aan Auto Hebdo mede.