Aandrijflijn Valtteri Bottas 'onherstelbaar beschadigd' bij crash op Imola

Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft bij zijn zware klapper in de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola pieken van 30G op zijn lichaam te verduren gehad. Bij die harde crash raakte niet alleen zijn auto zwaar gehavend, ook de aandrijflijn liep fikse schade op. Volgens hoofdengineer Andy Shovlin zijn delen van de aandrijflijn onherstelbaar beschadigd.

Dat brengt Mercedes in het nauw voor de Portugese Grand Prix van volgende week. Shovlin legt uit: "Helaas zijn grote delen van de auto en aandrijflijn dusdanig beschadigd dat ze niet meer te repareren zijn. We kijken nu naar het logistieke plan om voldoende onderdelen mee te kunnen nemen naar Portimao, om te zorgen dat beide wagens in de juiste specificatie kunnen rijden."

De veiligheidscel rondom Bottas heeft zijn werk gelukkig gedaan. Shovlin vervolgt: "Hoe zeer we ook gesteld zijn op onze bolides, we zijn meer gesteld op Valtteri en we zijn dan ook blij dat hij niet meer dan een gekneusde knie overgehouden heeft aan deze impact. Maar het was een zwaar ongeluk, met pieken van 30G in de schuiver van Bottas van omheining over de baan naar de bandenstapels."

Zijn auto bracht het er niet zonder kleerscheuren vanaf. "Jammer genoeg is het de wagen een stuk minder vergaan dan Bottas. Er is een behoorlijke hoeveelheid schade. We hebben zoveel mogelijk teruggebracht naar de fabriek in Brackley en de aandrijflijn naar Brixworth. Daar controleren en inspecteren ze de brokstukken om te redden wat er te redden valt", aldus Shovlin.