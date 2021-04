Kritiek op Valtteri Bottas zwelt aan na fletse start van het seizoen

Mercedes-coureur Valtteri Bottas moet langzaam maar zeker op zijn tellen gaan letten. De Fin heeft in het prille seizoen 2021 nog weinig goede dingen laten zien en zelfs intern begint de kritiek op het functioneren van de 31-jarige rijder aan te zwellen. Mercedes-teambaas Toto Wolff deelde aan Sky Italia mede: "De race op Imola ging niet goed voor hem. Hij is stappen achteruit aan het zetten. Valtteri is op dit moment gewoon niet snel genoeg."

Bottas viel in de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola uit, maar daar kon hij weinig aan doen. Williams-rijder George Russell torpedeerde hem op hoge snelheid. Dat laat onverlet dat Bottas tot dat moment nog weinig progressie van zijn toch al matige achtste startplek had geboekt. Terwijl teamgenoot Lewis Hamilton pole position behaalde en na een slippertje een inhaalrace inzette, reed de Fin in de anonimiteit mee.

Oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher vindt de tijd voor excuses wel een beetje opraken. Via Sky Deutschland betoogt hij: "Valtteri was niet de oorzaak van de crash met Russell, hij speelt geen spelletjes bij meer dan 300 kilometer per uur. Maar het was ook niet zo dat hij Russell er gemakkelijk voorbij liet. En zijn manier van doen in de interviews na afloop stond me niet aan."

"Valtteri moet zichzelf afvragen waarom hij zich met hand en tand tegen een Williams moest verdedigen in een duel in de middenmoot. Voorheen kon hij bij vlagen het niveau van Hamilton aantikken, maar nu is hij mijlenver van dat niveau verwijderd. Mercedes probeert het gebrek aan grip aan de achterkant van de wagen te verklaren, maar in mijn ogen schiet het hele Valtteri Bottas-pakket op dit moment tekort. Hij moet meer gaan laten zien, anders wordt hij snel op een zijspoor gezet."

De Russische commentator Alexey Popov van Match TV sluit zich daarbij aan. "Valtteri Bottas bewijst keer op keer het gelijk van zijn criticasters. Ik zou graag zien dat hij hun ongelijk bewijst, maar telkens als iemand beweert waarom Valtteri niet goed genoeg is, toont hij niet vlak daarna aan dat hij inderdaad niet goed genoeg is."