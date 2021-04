Ricciardo vooralsnog in de schaduw van Norris: "Dit is waar ik nu sta"

Daniel Ricciardo is na zijn overstap van Renault naar McLaren deze winter veroordeeld tot een aanpassingsperiode. Dat was tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola duidelijk zichtbaar. De Australiër kreeg teamorders opgelegd om Lando Norris voorbij te laten en moest vervolgens lijdzaam toezien hoe zijn stalgenoot een mooi resultaat in de wacht sleepte.

Norris finishte knap op het podium, Ricciardo legde op gepaste afstand beslag op P6. Meer zit er op dit moment niet in, geeft de Australiër ruiterlijk toe. "Zesde is qua punten nog best redelijk, maar mijn tempo was niet om over naar huis te schrijven. Ik was niet bepaald snel. Het is iets waar ik aan moet blijven werken. Ik ben nu streng voor mezelf, maar waarschijnlijk vraag ik me over vier of vijf races af waar ik me toen druk over maakte."

"Het is aan mij om het om te draaien. Het is een kwestie van rondjes blijven rijden en meters maken, de snelheid is er wel. Lando hanteerde het hele weekend een sterk tempo en eindigde op het podium. Dat is bemoedigend. Ik ben niet terneergeslagen, dit is gewoon waar ik nu sta en dat heb ik te accepteren. Ik laat mijn trots of ego niet overheersen. Dit was pas de tweede race van 23 races, de weg is nog lang en hou mijn kop omhoog en blijf werken."

Een race onder moeilijke omstandigheden zoals in Imola kan het leerproces versnellen, weet Ricciardo. "Zo'n wedstrijd als afgelopen zondag stelt je op de proef en daagt je uit, dus misschien is het maar beter dat we dat allemaal nu al gehad hebben. Ook al kan het wat overweldigend voelen, maar over een paar races zal ik dankbaar zijn voor deze ervaring en de hordes die we nu genomen hebben. Het zal mijn aanpassing in een stroomversnelling brengen."