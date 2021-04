Wedstrijdleider legt uit waarom actie van Lewis Hamilton legaal was

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft geen regels overtreden door achterwaarts terug te keren op de baan na zijn schuiver tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola. De regerend wereldkampioen was te ongeduldig bij het op een ronde zette van achterblijvers, dook binnendoor bij Tosa op een nat gedeelte en belandde in de grindbak naast de baan.

Omdat Hamilton de bandenstapels raakte en nagenoeg tegen de bandenstapels tot stilstand kwam, had hij geen hoek meer om de draai richting het circuit te maken. De Brit zette zijn Mercedes in de achteruit en keerde op die manier terug op het asfalt. Daarbij is hij in de ogen van wedstrijdleider Michael Masi goed begeleid door zijn team vanaf de pitmuur en zorgde het niet voor een gevaarlijke situatie.

"We hebben de boordradio tussen Lewis en zijn team beluisterd en ze hebben hem echt stap voor stap richting de rand van het circuit begeleid", aldus Masi. "Dit zijn van die dingen die je echt per geval moet bekijken en waarbij je ook de omstandigheden waarin iets gebeurt mee moet laten wegen. In dit geval vond ik niet dat ik dit moest rapporteren aan de stewards."

Hamilton zelf over het voorval, waarbij het voor zijn gevoel een eeuwigheid duurde voordat zijn auto achteruit wilde: "De wagen ging eerst niet in zijn achteruit. Ik hield de knop ingedrukt en het duurde lang voordat hij in zijn achteruit ging. Ik dacht niet dat dit kon werken. Ik was al even achteruit gegaan om via een burn-out spin uit mijn benarde positie te komen, maar toen eindigde ik weer in de bandenstapels. Toen ik de achteruit weer geactiveerd had, bleef ik maar achteruit gaan, het was mijn enige manier om eruit te komen. Als dat niet was gelukt, had ik er nu nog gestaan, dus ik ben dankbaar."