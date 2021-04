Bottas en Russell reageren op bizarre crash GP Emilia Romagna

Nét nadat Lewis Hamilton zijn W12 in zijn achteruit uit de gravel wist te halen, verschenen Valtteri Bottas en George Russell in beeld die beiden ook van de baan waren geraakt. In de herhalingen en onboard-beelden viel te zien dat George Russell een enorm snelheidsverschil had en Valtteri probeerde in te halen, maar nét toen Russell achter Bottas zat bewoog de Fin zijn W12 naar rechts. George Russell moest daardoor uitwijken naar het gras; dit zorgde ervoor dat hij controle over zijn Williams-bolide verloor en Bottas meenam de gravel in.

Na de race liet Valtteri Bottas weten dat hij erg teleurgesteld is met deze crash, en dat dit veel weggegooide punten konden zijn. Bottas is dan ook beslist van mening dat dit niet zijn fout was. Russell liep direct na de crash naar de gestrande Bottas toe om hem te vertellen wat hij ervan vond, maar Bottas liet weten dat hij daar niet van onder de indruk was. "Russell was duidelijk iets aan het zeggen, maar ik kon beslist niet verstaan wat hij zei. Hij kon schreeuwen of zingen.. ik heb geen idee", zo vertelt Bottas na de race.

George Russell zag dit incident beduidend anders. "Ik kwam met zo'n 340 kilometer per uur op Valtteri Bottas af, hij bewoog op het laatste moment naar rechts en ik moest daardoor uitwijken. Ik kwam daardoor op een nat stuk en spinde mijn wagen", zo legt Russell uit. "We hebben als coureurs een soort gentlemen's agreement dat wanneer er een coureur aanvalt met veel snelheid - ik had zo'n 40 kilometer per uur meer snelheid - dat je dan niet op het laatste moment gaat bewegen, al is het maar een klein beetje."

De interviewer vroeg tegen Russell wat hij tegen Bottas wilde vertellen toen Russell direct na de crash naar de gestrande W12 van Bottas liep. "Ik probeerde hem te vragen of hij ons allebei probeerde te vermoorden", zo legt Russell uit. "Op dat moment reed Bottas op P9, in een Mercedes die eigenlijk elke race voor overwinningen of podiums zou moeten kunnen vechten. Een P9 voor hun is niks, deze actie van deed het lijken alsof hij in de laatste ronde zat om een wereldkampioenschap te winnen. Als het elke andere coureur was achter hem, dan had hij ook niet gedaan wat hij deed."

"Ik geef niet alle schuld aan hem, want uiteindelijk was ik degene die op het natte deel geraakte en de wagen spinde, maar ik weet wel dat als hij niet was uitgeweken naar rechts dan we dan nog allebei in de race zaten."

George Russell rende direct na de crash naar Bottas toe om hem te vragen of hij hen allebei wilde vermoorden, en tikte Bottas geïrriteerd op zijn helm. Bottas stak als antwoord rustig zijn middelvinger op. Zie onderstaande beelden!