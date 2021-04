Miami als nieuwe race toegevoegd aan F1-kalender 2022

Miami zal in 2022 toegevoegd worden aan de Formule 1-kalender. De race stond al langer in de wachtrij, maar in 2022 is er een plekje voor de race op het Amerikaanse continent.

De Grand Prix van Miami zal voor het eerst verreden worden. De Formule 1-race zal worden verreden op een stratencircuit dat rond het Hard Rock Stadium zal gaan, het stadion van de Miami Dolphins. Er is nog geen datum genoemd voor de Grand Prix, maar de F1 heeft de race al wel bevestigd.

Het circuit wordt ruim 5 kilometer lang en kent drie rechte stukken, hierdoor zijn er drie DRS-zones mogelijk. Of die er ook echt komen is nog onduidelijk. De Formule 1-baas was blij met de deal: “De VS is een belangrijke groeimarkt voor ons, en we worden enorm aangemoedigd door ons groeiende bereik in de VS, dat verder zal worden ondersteund door deze spannende tweede race. We zullen nauw samenwerken met het team van Hard Rock Stadium en de FIA om ervoor te zorgen dat het circuit opwindende races levert, maar ook een positieve en blijvende bijdrage levert aan de mensen in de lokale gemeenschap."

“We zijn onze fans, de gekozen functionarissen van Miami Gardens en de lokale toeristenindustrie dankbaar voor hun geduld en steun tijdens dit proces. We kijken ernaar uit om voor het eerst in de geschiedenis van onze sport het grootste racespektakel ter wereld naar Miami te brengen", zo zei Stefano Domenicali tegen F1.