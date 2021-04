James Allison valt af als opvolger van Toto Wolff

Dat Toto Wolff op zoek is naar een opvolger als Mercedes-teambaas is bekend. Maar wie de taak uiteindelijk overneemt, blijft speculeren. De naam van James Allison werd genoemd als mogelijke vervanger van Wolff. Dit gebeurde nadat de Brit ontslag nam als technisch directeur.

Wolff drukt deze geruchten over Allison meteen de kop in. ''Ik zou zeggen dat als je naar bepaalde eigenschappen kijkt, is hij absoluut in staat om de teamchef te zijn. En ook voor de mensen hier, er is zoveel respect voor hem binnen de organisatie. Maar het is heel gemakkelijk. Hij zei: 'Nooit, ooit zou ik dit doen. Teambaas vereist andere vaardigheden. ' En dus zei hij: "Nee, dank u. Nee" ", zei Wolff tegen Motorsport.com.



Dat Allison niet de opvolger van Wolff wordt, was intern al langer bekend. ''James en ik spreken elke dag meerdere keren over de toekomst van Mercedes Motorsport en Mercedes Grand Prix. Hij maakte toen heel duidelijk dat het niet iets voor hem is. En sindsdien denk ik en kijk en observeer ik wat er daarbuiten gebeurt en wie het goed doet. Dus eindelijk kan ik dan een stap terug van deze waanzin”, grapt Wolff.