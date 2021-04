Esteban Ocon na P9: "Updates werken, maar geven weinig tijdwinst"

Esteban Ocon versloeg Fernando Alonso als teamgenoot tijdens de kwalificatie in Imola. De coureur mocht hierdoor naar Q3, waar hij uiteindelijk de negende tijd neerzette.

De Fransman kende een goed weekend. Zijn teamgenoot Alonso had veel moeite met de balans van de auto. Waar Ocon vorig weekend nog erg veel moeite had met de balans, was deze in Italie tijdens de kwalificatie erg goed. Zo wist hij ook te vertellen tegenover Sky Sports dat zijn auto beter aanvoelde dan in Bahrein: “Ik denk dat het een goede sessie was. Een verbetering met wat we in Bahrein hadden, wat prettig aanvoelt en we hebben wat updates op de auto aangebracht.”

De updates brengen niet heel veel tijdwinst voor Alpine, maar volgens Ocon is P9 wel het bewijs dat ze werken “Ze brengen weinig winst, maar hier zitten we toch in Q3 op P9, dat is het maximale dat we kunnen doen. Om eerlijk te zijn, het voelde een stuk beter dan de auto in Bahrein. Het voelde als een goede ronde, maar nog niet perfect. Ik ga vanavond met een goed gevoel slapen.”

Race is nog open

Over de race van morgen had de Fransman nog niet veel te zeggen: “Er is veel mogelijk. Het is vrij moeilijk om de juiste keuzes te maken, maar met een goede strategie kan er veel gebeuren.”

Alonso was voor het eerst sinds 2017, de GP van Maleisië, door zijn teamgenoot verslagen in de Formule 1.