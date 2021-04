Lewis Hamilton na 99ste pole: "Had niet verwacht voor beide Red Bulls te staan"

Voor het eerst sinds 2018 lijkt Mercedes niet in een rechte lijn naar de titel te kunnen schieten en is er felle concurrentie van Red Bull Racing. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat er na de eerste race en de tweede kwalificatie van dit seizoen echter nog steeds het beste voor. Desalniettemin zal de Brit morgen hard moeten knokken om zijn 99ste pole position ook om te zetten in zijn 97ste Grand-Prix overwinning.

Hamilton was echter in zijn nopjes met het verslaan van de beide Red Bulls: "Vandaag was geweldig. Ik had echt niet verwacht voor de beide Red Bulls te staan. Zij waren zo snel het hele weekend en op een gegeven moment stonden we er zes tienden achter en we hadden echt geen idee hoe dat in de kwalificatie zou zijn. De auto voelde echter meteen perfect aan vandaag, dus heel veel respect naar mijn team om het gat zodanig te verkleinen."

"Ik hou van de uitdaging morgen," zei Hamilton strijdvaardig. "Het zal de race morgen zeker lastiger maken en ik denk dat het een enorme uitdaging zal worden om hun geweldige racepace te verslaan. Hun long runs zagen er heel goed uit. Maar vandaag ben ik heel blij en het eerste rondje was gewoon geweldig."