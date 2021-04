Lewis Hamilton waakt voor Red Bull: "Die hebben nog niet het beste laten zien"

Lewis Hamilton moest tijdens de eerste vrije training zien hoe teamgenoot Valtteri Bottas sneller was. De tweede training was dat opnieuw het geval, maar Mercedes leidt het F1-veld als vanouds, al willen beide Mercedes-coureurs daar nog niet veel over zeggen.

Bottas noemde Mercedes na de trainingen zeker niet als favoriet, Lewis Hamilton waakt ervoor dat Red Bull niet meer als kandidaat voor de winst wordt gezien.

Waar men bij Mercedes vooral blij mee is, is de balans van de wagen. Ook Hamilton is daar blij mee: "Ik denk dat het team absoluut heel hard heeft gewerkt om te proberen te begrijpen wat er tijdens de laatste race is gebeurd en waar onze zwakke punten lagen. We hebben de afstelling iets aangepast en dat heeft ons geholpen."

"Het circuit in Imola ligt ons ook meer dan het circuit in Bahrein. We zijn begonnen met een hele goede set-up met hier en daar kleine aanpassingen met kleine problemen. Ik denk niet dat we het beste van Red Bull hebben gezien, maar ze hebben verkeer gehad en een rommelige sessie. Ik heb niet het gevoel dat er een groot verschil in de banden zit. Maar ik heb wel het gevoel dat er nog meer prestaties te behalen zijn."