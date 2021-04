McLaren kan in noodsituaties ook een beroep doen op Paul di Resta

Paul di Resta zou dit seizoen een onverwachte (tijdelijke) comeback in de Formule 1 kunnen maken. De Schot is door McLaren toegevoegd aan de reservebank. Di Resta neemt daarop plaats en moet Mercedes-reserves Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne als opties voor zich dulden.

Doordat De Vries en Vandoorne ook allebei namens Mercedes in de Formule E actief zijn, kan het zijn dat beiden in weekenden met verplichtingen in dat kampioenschap niet beschikbaar zijn voor McLaren. In dat geval kan de Britse renstal een beroep doen op Di Resta.

De 34-jarige Di Resta heeft drie seizoenen in de Formule 1 geracet, maar zijn laatste volledige jaargang dateert uit 2013. In 2017 mocht hij in Hongarije nog eenmalig opdraven als invaller bij Williams, verder blijft hij voornamelijk als analist van Sky bij de sport betrokken.

McLaren-teambaas Andreas Seidl legt uit: "Onze focus ligt op de overeenkomst met Mercedes. We onderhouden warme banden met Paul di Resta, die over een superlicentie beschikt. We hebben een akkoord met hem dat hij inspringt als de situatie daarom vraagt. Zodoende zijn we voorbereid op alle mogelijke scenario's."