'Grand Prix van Canada gaat niet door vanwege COVID-19 verspreidingsrisico'

De Canadese Grand Prix in Montreal gaat niet door. De gezondheidsautoriteiten van de hoofdstad hebben dat besloten. Radio-Canada meldt dat de race zonder publiek een te groot risico is.

In eerste instantie had de volksgezondheid van Quebec groen licht gegeven voor het Formule 1-event. De medewerkers en coureurs zouden onder strikte voorwaarden naar het land toe mogen komen. De coureurs en teams moesten dan wel nog in quarantaine, ook al hadden zij een negatieve test afgelegd. Zo zouden teamleden en coureurs van hetzelfde team in één hotel slapen met niemand anders, er zou privévervoer komen voor elk team en er zou meer getest worden. De vrijwilligers die aanwezig zouden zijn, zouden in een aparte bubbel komen. Deze bubbel zou niet bij de teamleden en coureurs kunnen komen.

Het is het eerste event van de Formule 1-kalender van 2021 wat niet door kan gaan. De Formule 1 heeft het nog niet bevestigd, maar dat zal deze week nog gebeuren. De race zou op 13 juni verreden worden. Of er een vervanging komt voor deze Grand Prix is afwachten.

De Grand Prix van Canada is tot en met 2029 verzekerd van een plek op de F1-kalender, maar door het tweemaal annuleren van de race kan er een breuk ontstaan in de relatie. De radiozender is van mening dat de twee partijen nu in onderhandeling zijn over hoe verder.