Russell heeft wat recht te zetten in Imola na 'grootste fout uit zijn carrière'

Williams-coureur George Russell bewaart geen prettige herinneringen aan de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola van vorig jaar. De Brit lag op koers om zijn eerste punten in de Formule 1 te scoren en zo gelijk zijn noodlijdende werkgever aan de broodnodige punten te helpen, maar het talent uit de opleiding van Mercedes verloor tijdens een safety car-periode de controle over zijn auto en crashte.

Een kostbare fout, waar Russell zeker nu in de aanloop naar weer een raceweekend op Imola nog vaak aan terugdenkt. "Dat was waarschijnlijk de grootste fout uit mijn carrière tot nu toe, crashen achter de safety car. Imola is een circuit waar als je een foutje maakt, je er gelijk uit ligt. Zo hoort racen overigens te zijn! Ik ga proberen het een en ander recht te zetten door komend weekend een goed resultaat te behalen."

Ondanks de nare herinnering aan de race van vorig jaar is Russell wel fan van het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola. "Het is een fantastisch circuit. Het is heel snel en je moet echt vol toewijding de bochten induiken. De baan bevat ook karakter, iets wat de nieuwere circuits vaak ontberen, en dat voel je bijvoorbeeld zodra je over de kerbstones stuitert. Ik ben heel blij dat Imola dit jaar weer op de Formule 1-kalender staat."