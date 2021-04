Scuderia AlphaTauri heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola een nieuwe aflevering van de eigen Youtube-serie Behind the Visor online gezet. Hierin geven rijders Yuki Tsunoda en Pierre Gasly aan hoe het hun helmdesign tot stand is gekomen. Het logo van kledingmerk AlphaTauri neemt bij beiden een groot deel van de helmen in beslag, maar er blijft gelukkig ook ruimte over om een persoonlijke draai aan het ontwerp te geven. Bekijk in onderstaande video wat Gasly en Tsunoda hebben gedaan om hun identiteit in het helmdesign te verwerken.