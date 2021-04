'Sebastian Vettel gelukkiger bij Aston Martin, maar stopwatch liegt niet'

Sebastian Vettel oogt meer gelukkig bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin dan bij zijn vorige team Ferrari, maar hij zal beter moeten presteren dan hij in Bahrein gedaan heeft om zijn toekomst in de Formule 1 veilig te stellen. Die boodschap draagt oud Formule 1-coureur Mark Webber uit in gesprek met Racefans.net. Het draait allemaal om resultaten, ook voor een viervoudig wereldkampioen als Vettel. De Duitser kan niet eeuwig op die successen uit het verleden teren.

Webber was bij Red Bull Racing vijf jaar lang de teamgenoot van Vettel. De Australiër ziet dat het gemoed van zijn oude stalgenoot erop vooruit is gegaan sinds zijn transfer, maar het op het sportieve vlak is het tij nog niet gekeerd. "Hij moet ervoor zorgen dat hij hier greep op krijgt. Hij moet het weer op de rit krijgen en het goede gevoel met zijn auto hervinden. Hoe vol je prijzenkast staat, maakt namelijk niet uit: je moet elk jaar opnieuw presteren in de Formule 1."

"Sebastian weet dat ook, en de komende zes, zeven races worden cruciaal voor hem", vervolgt Webber. "Ik denk zeker dat Sebastian gelukkiger is bij Aston Martin - in elk geval van maandag tot en met vrijdag - maar de stopwatch liegt niet. Dat is de belangrijkste graadmeter, en niemand weet dat beter dan Sebastian zelf."

Vettel zal aan zijn rijstijl moeten werken om het potentieel van de AMR21 volledig te benutten. Webber vraagt zich hardop af of de 33-jarige Duitser die omslag in deze fase van zijn loopbaan nog kan maken. "Sebastian is een oude hond, dus het is niet makkelijk dan nog nieuwe trucjes te leren. Het team zal hem ongetwijfeld volledig bijstaan, maar tegelijkertijd is het aan Sebastian zelf om dat te doen en te presteren."