Pierre Gasly dicht zichzelf kansen toe om flink te scoren op Imola

Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft zich de voorbije weken zitten te verbijten. De Fransman had na zijn onfortuinlijke Grand Prix van Bahrein graag zo snel mogelijk weer geracet, maar hij heeft drie weken moeten wachten voordat hij weer aan de bak mag. Gasly: "Ik kan niet wachten om weer te gaan racen. Deze pauze van drie weken voelde heel erg lang."

Dat komt vooral omdat Gasly en AlphaTauri het gevoel hebben dat ze een sterk pakket in handen hebben met de door Honda aangedreven AT02. Elke dag zonder race biedt een concurrent de kans om zich te versterken en de goede positie van het opleidingsteam van Red Bull teniet te doen of te bedreigen. AlphaTauri wil profiteren van de snelle AT02 nu het nog kan.

Gasly kwalificeerde zich in Bahrein keurig op P5, maar door een touché in de eerste ronde wist hij die uitgangspositie niet te verzilveren. De snelheid stemt in ieder geval optimistisch voor Imola. "In alle vrije trainingen reden we mee met de top en de vijfde plaats in de kwalificatie was een van onze beste resultaten ooit. Van wat we in Bahrein hebben gezien, lijkt het erop dat we een auto hebben waarmee we flink kunnen scoren."

In Imola was Gasly vorig seizoen al sterk met een vierde plaats in de kwalificatie. "Ik hou van dit circuit. Het is technisch met veel snelle bochten waardoor je in een ritme komt en je bent altijd druk omdat de bochten elkaar in rap tempo opvolgen. Vorig jaar behaalde ik op deze baan mijn beste kwalificatie ooit met het team, op de tweede startrij."