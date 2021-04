Formule 1 probeert in Imola ander format voor persconferenties uit

De Formule 1 is op de experimentele toer. Op het sportieve vlak zal de koningsklasse van de autosport dit seizoen experimenteren met sprintraces, naast de baan wordt al het nodige uitgeprobeerd met de traditionele persconferentie op de donderdag voor een Grand Prix-weekend.

In Bahrein kwamen al alle coureurs voorbij en dat zal ook morgen in Imola zo zijn, alleen net weer even anders. In Bahrein waren de rijders gekoppeld aan hun teamgenoten, voor Imola hebben de Formule 1 en de internationale autosportbond FIA negen andere duo's samengesteld.

Zo zitten Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Aston Martin-rijder Sebastian Vettel morgen samen in de persconferentie en krijgt Max Verstappen van Red Bull Racing gezelschap van debutant Mick Schumacher van Haas F1 Team. Scuderia AlphaTauri vormt de uitzondering op de regel, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda nemen wel gezamenlijk plaats achter de microfoons.

De persconferentie op donderdag begint om 14.00 uur en duurt tot 17.35 uur, om voor elk duo voldoende tijd in te ruimen. Aan de gebruikelijke persconferenties na de kwalificatie en de race, met de top drie uit die sessies, verandert verder overigens niets.