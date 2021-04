Nieuwe F1-baas: "Corona maakt het dit jaar lastiger dan vorig jaar"

De coronacrisis in de Formule 1 is veel gecompliceerder in 2021 in vergelijking met vorig jaar, aldus de nieuwe CEO van de sport Stefano Domenicali. Hij vertelde Auto Motor und Sport dat hoewel 2020 helemaal ging over het overleven van de plotselinge crisis, de F1 nu moet navigeren in een wereld met zeer complexe nieuwe regels.

"De situatie is dit jaar veel gecompliceerder dan in 2020", zei de Italiaan. "Vorig jaar moest iedereen eerst een weg door de pandemie vinden en leren. Nu heeft elk land zijn eigen regels en voorwaarden. Daarom moeten we van dag tot dag beslissen en flexibel blijven voor het geval er op het laatste moment iets verandert."

Er zijn zorgen over de levensvatbaarheid van verschillende races op de 23-koppige kalender van 2021, waarbij Domenicali onthult dat hij dagelijks contact heeft met organisaties. "Je kunt je niet voorstellen hoeveel interesse er is en hoeveel kaartjes de promotors zouden kunnen verkopen als ze dat maar konden. Maar ze zijn natuurlijk afhankelijk van de voorschriften van de lokale regeringen en overheden."

"De eerste races zijn allemaal bevestigd, de vraag is nu of en hoeveel toeschouwers ze kunnen binnenlaten. Op dit moment racen we absoluut alleen voor lege tribunes bij twee races - Imola en Baku. Voor alle anderen gaat de huidige status over hoeveel mensen er mogen worden toegelaten en welke controles daarvoor nodig zijn."

Liberty Media betaalt dit jaar slechts ongeveer 70 procent van de inkomsten van F1 aan teams, waarbij Domenicali toegeeft dat sommige promotors financiële hulp nodig hebben.

"Dit jaar zal ook een zekere mate van flexibiliteit nodig zijn", zei hij. "In individuele gevallen kunnen er organisatoren zijn die ons om ondersteuning zullen vragen. We moeten oplossingen vinden voor dergelijke noodsituaties."