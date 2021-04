De strategie van een team kan bepalend zijn voor de uitslag van een race. Dat bleek in Bahrein maar weer eens, waar Mercedes door een afwijkende tactiek te hanteren Lewis Hamilton voor Red Bull Racing-rijder Max Verstappen op de baan wist te krijgen en zo de winst naar zich toetrok. Aston Martin F1 Team heeft strateeg Bernadette Collins in dienst om dat soort dingen uit te dokteren. De Britse renstal zocht haar op voor een nadere uitleg over racestrategie in de Formule 1: