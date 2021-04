Tost: "Opmars AlphaTauri voor 70 procent te danken aan Honda"

Dat Honda deze winter een kunststukje heeft geleverd met de nieuwe Formule 1-motor blijkt wel weer uit de woorden van Scuderia AlphaTauri-teambaas Franz Tost tegenover Speedweek.com. De Oostenrijker schrijft de goede prestaties van zijn team in het prille seizoen 2021 vooral toe aan de nieuwe aandrijflijn. De Honda RA621H is een sterke krachtbron.

Die verbeterde motor stelde AlphaTauri-coureur Pierre Gasly in Bahrein in staat om zich als vijfde te kwalificeren, al kon hij die mooie startpositie door een touché en beschadigde voorvleugel in de eerste ronde van de race niet verzilveren. Dat neemt niet weg dat de AT02 ontegenzeggelijk snel is. AlphaTauri heeft behoorlijke stappen vooruit gezet.

Vooral met dank aan de motor, benadrukt Tost. "Er is wel wat progressie geboekt met het chassis, maar de voornaamste verbetering is afkomstig van Honda met een krachtigere motor. Ik schat in dat onze opmars voor 70 procent te danken is aan Honda, de overige 30 procent zit in de auto zelf."

Tost mikt met AlphaTauri op een klassering in de top vijf van het constructeurskampioenschap. "Ik verwacht ons dit seizoen regelmatig in Q3 en in de punten. Voor het team moet de vijfde plaats bij de constructeurs het doel zijn. McLaren, Ferrari en Alpine zijn onze concurrenten, en misschien zelfs Alfa Romeo. Aston Martin schaar ik daar op dit moment niet onder, maar dat team heeft in het verleden bewezen snel progressie te kunnen boeken."

Kampioen

In de strijd om de titels zal Scuderia AlphaTauri zich niet mengen. Het moge duidelijk zijn naar wie de voorkeur van Tost uitgaat. "Ik zou het geweldig vinden als Max Verstappen kampioen zou worden en er een wisseling van de wacht plaatsvindt in de Formule 1. Red Bull Racing-Honda heeft dit jaar in ieder geval echt een kans."