Silverstone steunt lobby voor vaccinatiepaspoort voor volle tribunes

Het circuit van Silverstone heeft zich geschaard achter een grootschalige oproep van een aantal grote Britse sportorganisaties om de tribunes open te stellen voor toeschouwers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Met behulp van een zogenaamd vaccinatiepaspoort hoopt de gastheer van de Grand Prix van Groot-Brittannië de tribunes zo snel mogelijk weer te vullen met fans.

De Britse vaccinatiecampagne verloopt veel voortvarender dan die in Nederland en een groot aantal Britten is reeds ingeënt tegen Covid-19. De Britse overheid gaat de maatregelen tegen het coronavirus de komende weken en maanden dan ook versoepelen. Langzaam maar zeker gaat de maatschappij in Groot-Brittannië van het slot en hervat het 'normale' leven zich.

De vraag is of dit op tijd is om de Britse Grand Prix op 18 juli voor volgepakte tribunes te laten voltrekken. Een vaccinatiepaspoort zou wat dat betreft een uitkomst kunnen bieden, evenals een recent bewijs van een negatieve coronatest. Daarom heeft Silverstone-directeur Stuart Pringle de brief die de grote sportorganisaties naar de regering hebben gestuurd ondertekend.

In een reactie voor Sky Sports News stelt Pringle: "Ik denk dat fans een vaccinatiepaspoort of testbewijs absoluut zullen overwegen als het ze de kans geeft om weer naar sportevenementen te gaan. We zijn dan ook al met verschillende sporten en de overheid in gesprek om te kijken of we zoiets aan ons kaartverkoopsysteem kunnen koppelen."