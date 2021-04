Kans op F1-stratenrace in Rome nihil vanwege hoge kosten

De baas van de Italiaanse automobielorganisatie heeft suggesties dat Rome misschien aan de Formule 1-kalender wordt toegevoegd, naar het rijk der fabelen verwezen. Dit weekend zullen de straten van de Italiaanse hoofdstad de Formule E hosten, maar Angelo Sticchi Damiani zei dat het nog steeds moeilijk is om een Grand Prix in Rome voor de F1 te organiseren.

"Een paar jaar geleden was er een kans om de Formule 1 naar Rome te halen", zei de president van de Italiaanse automobielclub Aci tegen Corriere dello Sport. "Het was een zeer ambitieus en duur project en misschien was de situatie niet goed."

Hoge kosten F1

Sticchi Damiani zei dat het daarom moeilijk is voor te stellen dat het project op gang komt. "Een Formule 1-circuit heeft grotere behoeften op het gebied van veiligheid en de kosten zijn erg hoog. Ik denk dat het minstens drie keer meer kost dan de Formule E."

"Toen het idee er was, besliste Bernie Ecclestone alles, maar vandaag zijn de beslissingen meer onderbouwd. Ik denk dat er in de toekomst meer Formule 1-races in Italië kunnen zijn, maar niet in Rome."