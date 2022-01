Marcus Armstrong kukelt uit opleidingsprogramma van Ferrari

Marcus Armstrong is zijn plek in het opleidingsprogramma van Ferrari kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de aangekondigde plannen van de Ferrari Driver Academy voor 2022. De Scuderia heeft komend jaar in totaal negen talenten onder zijn hoede, waaronder de Nederlandse Maya Weug.

De bekendste naam is natuurlijk die van Mick Schumacher. De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher racete afgelopen seizoen al in de koningsklasse van de autosport namens Haas F1 Team en combineert die functie dit jaar met een rol als test- en reserverijder voor Ferrari.

Verder bestaat de Ferrari Driver Academy in 2022 uit Robert Shwartzman (testcoureur bij Ferrari), Arthur Leclerc en Ollie Barman in de Formule 3, Dino Beganovic in de Formula Regional, James Wharton en Rafael Camara samen met Weug in de Formule 4 en Laura Camps Torras in de karting.

Armstrong werd in 2016 door Ferrari opgenomen in het opleidingsprogramma. De voorbije twee seizoenen was hij actief in de Formule 2. Hij won in 2021 een race in Jeddah, maar verder waren zijn resultaten niet aansprekend genoeg om een vervolg bij de Ferrari Driver Academy te verdienen.