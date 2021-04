Yuki Tsunoda maakte in Bahrein zijn debuut in de Formule 1 namens Scuderia AlphaTauri. De jonge Japanner doorliep voor het eerst alle plichtplegingen en procedures die horen bij het leven van een Formule 1-coureur. AlphaTauri volgde hem gedurende dat eerste weekend in de koningsklasse van de autosport op de voet en produceerde onderstaand filmpje met beelden van achter de schermen van het debuut van Tsunoda in de Formule 1.