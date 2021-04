Fernando Alonso weet dat het winnen van races in 2021 onmogelijk is, aldus Alpine teamadviseur Alain Prost. Alonso's oude manager en mentor Flavio Briatore heeft het Italiaanse persbureau Adnkronos verteld dat de teruggekeerde Spanjaard teleurgesteld was met het begin van zijn comeback.

Teleurgesteld

Flavio Briatore heeft nog altijd nauw contact met zijn voormalig pupil, met wie hij samen bij Renault tweemaal kampioen werd: "Ik heb hem aan de telefoon gesproken. Hij was teleurgesteld, ook al wist hij dat dit de positie van Renault zou zijn. Ze zullen alles op volgend jaar moeten focussen, ook al is het moeilijk om te herstellen als je zo ver weg bent. Ik denk dat ze dit jaar tussen de 12e en 15e plaats zullen eindigen."

Maar F1-legende Alain Prost zegt dat de 39-jarige Alonso het huidige potentieel van het team begrijpt. In gesprek met de krant Le Figaro zegt de professor: "Fernando is een perfectionist die veel van het team vraagt. Tegelijkertijd begrijpt hij dat dit seizoen vechten voor overwinningen onmogelijk is. Maar ik kan wel zeggen dat hij zeker voor elk punt zal vechten."

Minimaal 2 jaar

Alonso vertelde Sky Italië dat hij na zijn sabbatical minstens twee jaar toegewijd is aan de Formule 1. "Daarna zal ik moeten zien hoe ik me voel. Er zijn hoge verwachtingen dat er met de nieuwe regels meer gevechten zullen komen", zei de tweevoudig wereldkampioen.