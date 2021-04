Giovinazzi: "In de positie om meer punten te scoren dan vorig jaar"

Alfa Romeo heeft deze winter behoorlijk wat progressie geboekt. Dat concludeert coureur Antonio Giovinazzi op basis van de driedaagse test en het Grand Prix-weekend in Bahrein. Alfa Romeo heeft aansluiting gevonden bij de grote middenmoot, zo lijkt het.

In de kwalificatie kwam Giovinazzi maar een tiende tekort om de top tien te bereiken, iets wat vorig jaar echt ondenkbaar was. "Wat we tijdens het eerste raceweekend zagen vormde een bevestiging van wat we na de test al dachten. We schurken veel meer tegen Q3 aan."

In de race finishte Giovinazzi als twaalfde, achter teamgenoot Kimi Raikkonen. "We hebben vertrouwen dat we over een betere auto en betere aandrijflijn beschikken. We bevinden ons in de positie om meer punten te scoren dan vorig jaar en dat is leuk", aldus de Italiaan.