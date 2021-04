AlphaTauri introduceert komende drie races updates voor de AT02

Scuderia AlphaTauri heeft voor de komende drie Grands Prix vernieuwingen voor de auto in aantocht. Dat verkondigde technisch directeur Jody Egginton aan Racefans.net. AlphaTauri verraste in Bahrein met een knappe vijfde plaats van Pierre Gasly in de kwalificatie, maar die positie wisten ze in de race niet te verzilveren. De Italiaanse renstal hield slechts twee punten over aan het eerste raceweekend van 2021.

Dat neemt echter niet weg dat de AT02 goed voor de dag kwam in Bahrein. Het opleidingsteam van Red Bull is van plan om de wagen de komende drie races verder te verbeteren. Egginton legt uit: "We hebben een aardig beeld van waar we staan met de auto en waar we naartoe kunnen. Dat kan door middel van de ontwikkeling van de aerodynamica, maar bijvoorbeeld ook door de delen van de auto die beïnvloed zijn door de reglementswijzigingen van deze winter verder uit te werken."

"Terwijl we dat doen, moeten we oppassen dat we de rest van de bolide niet verstoren. We hebben nieuwe onderdelen op komst voor Imola, wat nieuwe onderdelen voor Portugal en wat updates voor Spanje. Het is een optelsom. Los van elkaar stelt het niet heel veel voor, maar alles bij elkaar zetten we de komende drie races toch een aardige stap voorwaarts", aldus Egginton.

Over het algemeen heeft AlphaTauri de nieuwe reglementen redelijk verteerd, stelt de technisch directeur van het team. "We hebben een aardige hoeveelheid van de verloren downforce al weten terug te winnen. Nu werken we aan het vergroten van het raamwerk waarin de aerodynamica optimaal functioneert, vooral in de langzame bochten. Dan kunnen de coureurs die extra speelruimte benutten en gaan we sneller."