Jos Verstappen optimistisch over kansen Red Bull: ''We doen mee om de overwinning''

Jos Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de tweede plaats van zijn zoon Max. De overwinning in Bahrein lag voor het grijpen, maar het was Mercedes met Lewis Hamilton die de Red Bull-coureur te slim af was.

Toch heerst er bij Verstappen senior optimisme na de overtuigende pole en race pace. ''Het goede van dit jaar is dat we gewoon weten: de volgende race doen we weer mee met de overwinning. En dat hebben we de jaren daarvoor niet gehad'', zei de Nederlander in het programma Formule 1 Café op Ziggo Sport.

Red Bull kwam de afgelopen jaren moeizaam uit de startblokken en moest elke keer het gat naar Mercedes overbruggen. Aan het einde van het seizoen had de Oostenrijkse formatie de aansluiting gevonden, maar het jaar daarop begon hetzelfde riedeltje opnieuw. Nu is dat anders en Jos onderstreepte dat in de talkshow. ''Ik heb dit nog nooit meegemaakt bij Red Bull."

Het blijft afwachten of Red Bull het Mercedes-team kan blijven uitdagen, maar Jos maakt daar vooralsnog geen zorgen over. ''Wij slapen ook niet, zijn ook wakker. Ik weet wat er nog aankomt en wij zijn er klaar voor. Dus het wordt gigantisch spannend.”