Flavio Briatore: "Red Bull haalde Verstappen te laat binnen"

Voormalig F1-teambaas Flavio Briatore gelooft dat een slechte strategie een rol heeft gespeeld in het feit dat Red Bull Racing genoegen moest nemen met de tweede plaats tijdens de Grand Prix van Bahrein. Lewis Hamilton en Max Verstappen waren verwikkeld in een felle strijd om de overwinning in de woestijn en terwijl de Nederlander er niet in slaagde om Hamilton met nog drie ronden te gaan in te halen, denkt Briatore dat Red Bull de strategie voor de race niet op orde had.

Zowel Hamilton als Verstappen hadden een 2-stop-strategie, waarbij Hamilton in ronde 13 voor het eerst binnenkwam voor nieuwe harde banden, terwijl Verstappen zijn eerste stint met vier extra ronden verlengde en nieuwe medium-banden liet monteren.

Bij de tweede ronde van pitstops kwam Hamilton in ronde 28 weer binnen voor een nieuwe set harde banden om daarna tot het einde de race uit te rijden. Verstappen schakelde zelf pas over naar een nieuwe set harde banden in ronde 39, waardoor hij 17 ronden kreeg om Hamilton te achtervolgen.

Briatore is van mening dat de stops van Red Bull eerder hadden kunnen komen. In gesprek met Adnkronos zegt hij: "Het was een prachtige Grand Prix, maar ik denk dat Verstappen had kunnen winnen. Red Bull vertraagde te veel om hem naar de pits halen voor de bandenwissel, maar de auto is erg sterk. Er zullen momenten zijn dat Mercedes races zal domineren, maar Red Bull zal zeker een stem hebben in de titel gezien de prestaties van Verstappen."

Positie teruggeven

Er is veel gezegd over de enige inhaalpoging van Verstappen op Hamilton voor de racewinst, die door de FIA ​​als illegaal werd beschouwd. Red Bull gaf aan Verstappen door via de boordradio de positie terug te geven aan Hamilton omdat de inhaalactie buiten de track limits werd voltooid.

Briatore is het ermee eens dat de plaats moest worden teruggegeven. "Het was een juiste beslissing van het team, omdat ze zich ervan bewust waren."