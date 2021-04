'Bottas in twee van de drie stints in Bahrein sneller dan Hamilton'

Mercedes-coureur Valtteri Bottas speelde zondag geen rol van betekenis in de Grand Prix van Bahrein, maar zijn grote achterstand op winnaar en teamgenoot Lewis Hamilton en de als tweede gefinishte Red Bull Racing-rijder Max Verstappen gaf een vertekend beeld. Bottas was namelijk in een groot gedeelte van de race op Sakhir gemiddeld sneller dan Hamilton.

Dat blijkt uit gegevens van zijn werkgever Mercedes. De Duitse renstal vergeleek de rondetijden van hun twee coureurs tijdens de verschillende stints met elkaar. Daar kwam uit naar voren dat Bottas in twee van de drie stints gemiddeld sneller was dan Hamilton. Alleen in de eerste stint was de regerend wereldkampioen de snellere van de twee: 1:36.178 om 1:36.421.

De twee stints daarna waren voor Bottas: eerst een 1:35.157 tegenover een 1:35.292 en vervolgens een 1:34.582 tegenover een 1:34.606. Hieruit valt op te maken dat het tempo van de Fin weinig tot niets onderdeed voor dat van Hamilton, integendeel. Het was vooral door een mislukte pitstop dat Bottas in Bahrein achterop raakte en zich niet kon mengen in de strijd vooraan. Daar zal hij hoop uit putten voor het vervolg van dit seizoen.