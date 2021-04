Circuit van Albert Park na verbouwing vijf seconden sneller dan voorheen

In Melbourne is men begonnen met de verbouwing van Albert Park, de locatie van de Grand Prix van Australië. Het evenement had eigenlijk op 21 maart al plaats moeten vinden, maar door de aanhoudende problemen met de coronapandemie is de race uitgesteld tot 21 november. Dat bood de organisatie de gelegenheid om het circuit eens flink onder handen te nemen.

Naast een nieuwe asfaltlaag gaat ook de lay-out van de baan op de schop. Zo verandert de chicane van bochten 9 en 10 in een snelle en vloeiende slinger richting de scherprechters, bochten 11 en 12. De veranderingen maken het circuit van Albert Park flink sneller, zo'n vijf seconden per ronde, schat Andrew Westacott van de Australian Grand Prix Corporation in. De insteek is dat de aanpassingen het racen bevorderen en voor meer inhaalmogelijkheden in bochten 1, 3, 6 en 13 zorgen.

You’ve never seen Albert Park like this before 🙌



The new #AusGP track modifications are making the return of #F1 to @Melbourne even more exciting. pic.twitter.com/tnGS35uAjx — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) April 1, 2021