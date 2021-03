Horner meer dan tevreden met rustige Sergio Perez: "Inhaalacties en snelheid waren zeer goed"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner prees de prestaties van Sergio Perez in zijn eerste race voor het team in Bahrein en zei dat hij zijn hoofd kalm hield toen zijn auto het begaf tijdens de formatieronde. Perez was in staat om de auto opnieuw te starten en de race vanuit de pitstraat aan te vangen. Van daaruit racete hij door het veld om uiteindelijk op de vijfde plaats te finishen.

Zijn nieuwe teambaas is meer dan tevreden met het optreden van zijn nieuwe 'tweede coureur' bij Red Bull, naast Verstappen. Horner: "Ik denk dat zijn race erg volwassen was. Hij toonde zijn ervaring. Hij had duidelijk een probleem tijdens de opwarmronde, maar hij bleef heel kalm. We verloren alle communicatie met de auto en hij nam de controle over de situatie. Hij herstartte de auto, effectief, en kreeg de boel weer aan de praat."

"Ik denk dat zijn daarna erg sterk was. Hij is vanuit de pitstraat begonnen en heeft zich helemaal omhoog gewerkt, door het veld heen, naar een vijfde plaats. Het is dus erg handig voor hem om de tijd te nemen en meer aan de auto te wennen. Ik denk dat zijn inhaalacties in combinatie met zijn snelheid zeer goed te noemen zijn. Dus dat is bemoedigend voor hem."