Verstappen en Brawn zijn het met elkaar eens: "Dit is een probleem"

De Grand Prix van Bahrein zit nog vers in het geheugen en ook wat betreft strategie is het iedereen opgevallen. Vanwege het feit dat er in Bahrein niet op heel veel plekken ingehaald kon worden, bleek de positie op de baan erg belangrijk te zijn. Dat zorgde er mede voor dat Max Verstappen en Red Bull Racing besloten niet direct met Lewis Hamilton mee te gaan voor een pitstop.

Na de race, waar bij niet Verstappen maar Hamilton de eerste race van het jaar wist te winnen, kwam er veel kritiek op de huidige generatie F1-wagens. Het is lastig om in te halen, en je positie op de baan blijkt veel belangrijker dan het voorheen was.

De positie op de baan van een F1-wagen blijkt een enorm krachtig middel geworden, en Ross Brawn ziet net als Max Verstappen het aanstipte, een probleem dat voor de toekomst opgelost moet worden. Het liefst in 2022, als de nieuwe generatie F1-wagens zal worden geïntroduceerd.

Brawn zei tegen Sky Sports: "De reglementen die tijdens de winter zijn aangepast, lijken het veld te hebben gesloten. Met teams die zich vrij snel zullen concentreren op de auto van volgend jaar, kan het zijn dat niemand in enige mate wegrijdt en we hebben een episch seizoen voor de boeg."

"Toen Verstappen naar Hamilton toe kon rijden, kon hij niet achterblijven en lang genoeg op de goede plek blijven om aanval na aanval te lanceren, omdat de banden oververhit raakten. Dat is wat we proberen te herstellen met de voorschriften 2022, dat probleem moeten we aanpakken, maar dus de toekomst ziet er rooskleurig uit."