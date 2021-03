Alonso reageert op gewraakte uitspraak: "Vraag verkeerd begrepen"

Menig Formule 1-volger kon de lach amper inhouden toen Fernando Alonso vorige week in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen verklaarde dat hij beter is dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen maakte in Bahrein zijn comeback namens Alpine nadat hij twee jaar niet in de koningsklasse van de autosport actief was geweest.

De Spanjaard staat te boek als een van de beste racers en behoort tot een select gezelschap met meerdere wereldtitels in de Formule 1, maar die kampioenschappen dateren wel uit 2005 en 2006. Om dan te beweren dat je een betere coureur bent dan twee beste rijders op de grid van dit moment is nogal hooghartig, zeker als je twee jaar niet in de Formule 1 hebt geracet, maar zoals wel vaker in de Formule 1 is niets wat het lijkt.

Het berust namelijk allemaal op een misverstand. Alonso had bij de vraag van de BBC de Engelse woordjes 'them' (hen) en 'then' (toen) door elkaar gehaald, waardoor het antwoord opeens een veel zwaardere lading kreeg. In plaats van de vraag of hij dacht net zo goed te zijn als Hamilton en Verstappen gaf Alonso antwoord op de vraag of hij dacht net zo goed te zijn als in 2018, toen hij de Formule 1 verliet.

"Ik had de vraag waarschijnlijk verkeerd begrepen. Ik dacht dat er werd gevraagd: 'Ben je nog zo goed als in 2018, toen je de sport verliet?' Dat was dus niet om te vergelijken met Lewis of Max. Het is lastig om te vergelijken en zij hebben de sport de afgelopen jaren gedomineerd", legde de Spanjaard aan opnieuw de BBC uit.