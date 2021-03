Ocon vond de botsing met Vettel niet erg: "We streden toch niet om de punten"

Esteban Ocon en Sebastian Vettel hadden gisteren een aanvaring tijdens de Grand Prix van Bahrein. Tijdens een inhaalactie schatte de Duitser de situatie in en reed hij achterop de Alpine van Ocon. Vettel bood direct na de race zijn excuses aan Ocon, omdat hij van mening was dat het zijn fout was.

Die excuses werden door Ocon geaccepteerd, mede omdat Vettel een straf had gekregen voor het incident. De Fransman legt nog eens uit wat er gebeurde en zegt dat hij het incident niet zo erg vond omdat ze toch niet om de punten streden.

"Ik bleef op mijn lijn rijden en ik denk dat hij in mijn vuile lucht terecht is gekomen. Hij maakte zelf de beweging naar links, naar de racelijn, maar verloor in feite grip en dat is waarom hij blokkeerde en mij van achter de baan aftikte", zo zei de 24-jarige coureur van Alpine.

"Ik heb na de race nog eens het incident opnieuw bekeken. Hij kwam toen ook naar mij toe en verontschuldigde zich. Hij heeft zijn straf ervoor gekregen dus ik vind het oké, de kous is hiermee af voor mij. Ik ben niet echt boos of teleurgesteld want we streden toch niet om de punten vandaag, anders was het een ander verhaal geweest. Op naar Imola."