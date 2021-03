Zoveel sets heeft elke coureur nog over van de verschillende banden-compounds voor GP Bahrein

Om 18:00 lokale tijd zal de 2021 Grand Prix van Bahrein van start gaan. Voorspeld door Pirelli is dat de race - vanwege veel slijtage aan met name de achterbanden - het snelst uitgereden kan worden met een twee-stopper. Er zullen dus meer pitstops gedaan worden dan normaal.

In onderstaand overzicht staat hoeveel sets van elke banden-compound de twintig coureurs nog tot hun beschikking hebben. Opvallend is dat Max Verstappen van zowel de harde C2 en de medium C3 een set minder heeft en opzichte van beide Mercedes coureurs. De Nederlander is dus enigszins gelimiteerd wat betreft de keuzes in zijn strategie.

Wel heeft de Nederlander een setje extra zachte banden. Echter, aangezien Max op de medium-band zal starten (hij zette zijn snelste tijd in Q2 op de gele medium-band), is het niet aanemelijk dat hij deze nog zal gaan gebruiken - zeker met oog op de hoge mate van slijtage aan de achterbanden.