Carlos Sainz opgelucht na kwalificatie: "Dacht dat mijn kwalificatie klaar was na Q2"

Carlos Sainz, zal niet heel ontevreden terugkijken op zijn eerste kwalificatie voor Ferrari. De Spanjaard leek in Q2 de strijd te moeten staken met een ogenschijnlijk motorisch probleem, maar na die kleine tegenvaller herpakte de Spanjaard zich knap. Zo goed dat hij zelfs de snelste was in Q2 en teamgenoot Charles Leclerc was daar zodanig van onder de indruk dat de Monegask na zijn eigen sterke ronde in Q3, die hem een vierde startplek opleverde, meteen schakel met zijn engineer om zijn nieuwe teamgenoot te feliciteren: "Felicitaties aan Carlos, hij heeft me tot het uiterste gepusht vandaag."

Waar Sainz zich afgelopen winter nog wel eens zal hebben afgevraagd zal hebben of hij zijn Ferrari-contract nog kon verscheuren, zal hij daar na zijn eerste kwalificatie niet meer snel aan denken. De Spanjaard was desalniettemin geschrokken van het kleine technische probleem: "Ik ben überhaupt blij dat ik nu pas in het vierkantje sta. De auto had zich volledig uitgeschakeld, dus ik dacht dat mijn kwalificatie daar zou eindigen."

Sainz keek ook met vertrouwen vooruit naar de race: "Ik was al heel blij dat we Q3 gehaald hebben, maar onze racesnelheid zag er ook goed uit. Ik denk dat deze startplek ook recht doet aan die snelheid dus laten we zien wat er mogelijk is."